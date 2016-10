Magische Momente Brombachsee - Laser.Kultur.Kulinarik.

Eine spektakuläre Licht- und Lasershow vom Deck der MS Brombachsee und ein buntes Höhenfeuerwerk tauchen fünf Standorte rund um den See in farbenprächtiges Licht.

Eingerahmt wird das Licht- und Farberlebnis von Live-Musik an fünf Stränden und einem Party-DJ an Bord des Schiffs. Von moderner Volksmusik bis Irish Folk, von Blues bis Coverrock. Kulinarische Verwöhnstände mit regionalen Spezialitäten runden das Angebot ab.Veranstaltungsort: Verschiedene Standorte am Großen und Kleinen Brombachsee (u.A. Absberg, Langlau, Enderndorf, Allmannsdorf, Ramsberg), Fahrgast-Trimaran MS-Brombachsee