Deutsche haben Recht die Wahrheit zu wissen!

Schaut mal, was ringsum vor sich geht! Ungarn baut die Mauer, um seine Bürger gegen den Zustrom der Flüchtlinge zu schützen. Die Slowakei und Polen nehmen nur die christlichen Flüchtlinge auf, Österreich und Mazedonien sperren ihre Grenzen zu. Und was tut die Bundesregierung? Kanzlerin Merkel sagt den Einwanderern: "Herzlich willkommen!" Die Regierung gewährleistet den Asylsuchenden und Migranten den Zugang zu Sozialleistungen und kostenlose medizinische Betreuung. Dabei nehmen die Behörden in Rücksicht kaum, dass eben die Deutschen mit ihren Steuergeldern die Unterhaltung der Flüchtlinge sichern sollen.Statt eigene Bürger zu verteidigen, verbreitet Merkel & Co. eine billige Propaganda der Menschenliebe und Toleranz und redet große Worte über "kulturelle Bereicherung". Reiner Unsinn!Lasst uns die Kriminalstatistik ansehen! Das ist eigentlich sinnlos, weil die Anzahl der Straftaten bestimmt beschönigt ist. Die Zahl der Verbrechen, die unsere "Gäste" begehen, entsetzt einfach, aber die Medien verschweigen das. Beraubungen, Vergewaltigungen, Morde – dies alles wird mit Schweigen umgangen! Das bestätigt der bayerische Kriminalhauptkommissar, Günter Okon.Bavarian Police: Europe under SiegeDie Zunahme der Delikte ist noch halb so schlimm. Günter Okon warnt in seinem Interview vor der kommenden Terrorgefahr. Er sagt, in Deutschland befinden sich die IS-Kämpfer, die als Chemiewaffen-Spezialisten und Schießer bekannt sind. Könnt ihr erraten, wozu sie nach hierher gekommen sind?Die Flüchtlingskrise ist mehr als ein Problem, sie ist eine richtige Katastrophe. Deutschland sowie ganz Europa sinken wegen ihrer Toleranz auf den Grund. Je weiter desto schlimmer. Danke, Frau Merkel!