Sparkasse Ingolstadt unterstützt die Jugendarbeit in den Vereinen der Region mit 25 000 Euro.

Zudem bekommen teilnehmende Schulen eine Spende in Höhe von 100 Euro.Die Spendenschecks wurden im Rahmen einer Abschlussveranstaltung vom Vorstandsvorsitzenden Dieter Seehofer an die Vertreter des Bayerischen Landessportverbandes in den Sportkreisen Ingolstadt, Eichstätt und Pfaffenhofen und der Schulämter übergeben. Dank galt dabei den Verantwortlichen für die aktive Unterstützung, die zum Erfolg von „beweg‘ dich“ beigetragen haben.An dem erfolgreichen Jugendförderkonzept haben sich im vergangenen Schuljahr 44 Vereine und 35 Schulen beteiligt.