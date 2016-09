Wir möchten an die Gründung erinnern und auch etwas zurückblicken. Aus diesem Anlass findet am Mittwoch, den 26. Oktober 2016 um 18:00 Uhr im Gasthaus Metzgerbräu in Hohenwart eine Jubiläumsfeier statt.Als Ehrengäste haben bereits der Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) Günther Lommer, der auch die Festrede halten wird, Landrat Martin Wolf und Bürgermeister Manfred Russer zugesagt. Eingeladen sind dazu die Vertreter aller 116 Sportvereine im Kreis Pfaffenhofen.