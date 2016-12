Beschlossen wurden hierbei die neue Eigenmittelverteilung zwischen den Sportfachverbänden und diverse Satzungsänderungen. Sport-und Innenminister Joachim Hermann kündigte in seiner Rede nach langen Verhandlungen mit dem BLSV-Präsidium eine Erhöhung der Sportfördermittel für die Jahre 2017 von 1,4 Mio € und für 2018 von 0,6 Mio € auf dann 21,3 Mio € an sowie auch für den Sportstättenbau eine Steigerung von 11,1 € auf 12,6 Mio €.Eine erfreuliche Nachricht für alle Sportvereine in Bayern.