26. Pfaffenhofener Nikolaus-Crosslauf

Pfaffenhofen : MTV-Gaststätte Waldspielplatz |

Am 4. Dezember 2016 veranstaltet der MTV Pfaffenhofen nun bereits zum 26. mal den Pfaffenhofener Nikolaus-Crosslauf.



Die Laufstrecken führen wie im letzten Jahr direkt durch das Sportgelände am Waldspielplatz und sind übersichtlich und zuschauerfreundlich.



Gestartet wird um 10:15 Uhr mit den Kinderläufen (ca. 0,95 und 1,4 km). Jugendliche und Hobbyläufer laufen um 11:15 Uhr 2 mittlere Runden mit zusammen 3,4 km. Der Hauptlauf der Frauen (ca. 5,1 km, 3 mittlere Runde) wird um 11:50 Uhr gestartet. Die Männer laufen dann um 12:35 Uhr drei große Runden (ca. 6,6 km).



Der Lauf ist für Wettkämpfer und Freizeitläufer der ideale Einstieg in die Wintersaison. Der Start erfolgt, wie auch im letzten Jahr, durch den Krampus, der die Läuferinnen und Läufer mit Hilfe seiner Rute auf der Strecke zu Höchstleistungen antreiben wird. Die Siegerehrung, gegen 14:00 Uhr im Vereinsheim, wird hingegen vom Nikolaus höchstpersönlich vorgenommen. Die Gesamtsieger erhalten Pokale, die ersten 3 aller Klassen Sachpreise und alle Teilnehmer Urkunden.