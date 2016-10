Schloss Hohenkammer als eines der besten Tagungshotels in Deutschland ausgezeichnet

Erneut gaben in diesem Jahr rund 4.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler mehr als 20.000 Stimmen ab, um ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ zu bestimmen. Wählbar waren bei dieser zum 15. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 250 Germany“ aufgenommenen exakt 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng selektierten Auswahl gehört das Schloss Hohenkammer seit 5 Jahren als eines der wenigen Häusern in der Region Bayern.Nunmehr konnte Martin Kirsch, Geschäftsführer der Schloss Hohenkammer GmbH, im Rahmen einer feierlichen Galaveranstaltung im Hotel DER ACHTERMANN in Goslar die Auszeichnung zusammen mit seinem Team entgegen nehmen. „Ich freue mich riesig über unsere tolle Platzierung und dass wir es in den letzten vier Jahren geschafft haben uns von Jahr zu Jahr zu verbessern. Begeistert bin ich besonders, dass wir in diesem Jahr in allen drei Kategorien unter die Top 20 gekommen sind und in zwei Kategorien unsere Platzierung in der Deutschen Top 10 der Tagungshotellerie behaupten konnten. Dies ist der Verdienst der vielen fleißigen, engagierten und sehr motivierten Kollegen, vom Housekeeping über die Rezeption, den Verkauf, die Küche, den Service, die Verwaltung, die Hausmeister und Haustechniker, unsere Gästebetreuung und die Kollegen vom Gut Eichethof die uns mit Energie und feinen Lebensmitteln versorgen. Vielen Dank an alle für den tollen Einsatz im letzten Jahr!“Das Haus unter der Leitung von Martin Kirsch verfügt über 164 Zimmer. Mit seinen 33 Tagungsräumen und seinen Möglichkeiten für Events, Seminare und Firmenfeierlichkeiten richtet sich das Haus auch ganz besonders für den Tagungs- und Businessmarkt aus.Einen Überblick über die im Verbund „TOP 250 Germany - Die besten Tagungshotels in Deutschland“ zusammengeschlossenen Häuser findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de. Gerade auch Kunden dieser Häuser haben neben der hohen Qualität, die sie erwartet, andere besondere Vorteile. So kann man z.B. zu Veranstaltungen in diese Häuser besonders günstig mit der Deutschen Bahn anreisen oder aktuelle Beurteilungen anderer Tagungsplaner, Trainer oder auch Tagungsteilnehmer einsehen.