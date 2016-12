Konzert mit Trompete und Orgel "Von Bach bis Gospel"

Peißenberg : Pfarrkirche St. Johann |

Auch dieses Jahr lädt das Duo Michael Bischof, Trompete und Thomas Bodenmüller, Orgel wieder zum Neujahrskonzert mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen in die kath. Pfarrkirche St. Johann nach Peißenberg ein.

Die beiden Musiker konzertieren am Sonntag, den 8. Januar 2017, um 15.30 Uhr. Unter dem Motto "Von Bach bis Gospel" spannt sich der stilistische Bogen von glanzvollen, barocken Trompetenkonzerten von Telemann und Tessarini bis zu Bearbeitungen von drei Gospelsongs für die beliebte Instrumentalkombination. Als Solostücke spielt Thomas Bodenmüller das berühmte Präludium Es-Dur von Johann Sebastian Bach sowie kurzweilige Werke von Percy Fletcher und Bob Chilcott.

Der in der Region inzwischen renommierte Trompeter Michael Bischof wirkt nach Studien in München und Stuttgart als hauptamtliche Lehrkraft für Trompete an der städtischen Bruno-Frey-Musikschule in Biberach.

Thomas Bodenmüller ist seit 2014 hauptamtlicher Kirchenmusiker in der Pfarreiengemeinschaft Peißenberg/Oberbayern. Im Duo spielen die Musiker seit 2005 zusammen und geben Konzerte im gesamten süddeutschen Raum.

So dürfen die Zuhörer auch heuer wieder auf ein besonderes Konzerterlebnis mit den königlichen Instrumenten Trompete und Orgel gespannt sein. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten.