Wir bieten an folgenden Tagen Frauen SV Kurse unter dem Motto "Werde Dein eigener Bodyguard“ anIn den Kursen werden spezielle Programme und Ansätze für Frauen gezeigt, um sich schnell und effektiv aus einer Notsituation zu befreien. Die Kursinhalte sind:- Grenzen ziehen und beschützen- Intuition (Bauchgefühl) wiederentdecken und nutzen lernen- Auswege aus der Opferrolle, Lösen von Denkblockaden- Körperkraft effizient nutzen- Erfolgreiche Selbstverteidigung, die auch unter Stress umsetzbar istFreitag 04.11. 17:00-20:00Samstag 05.11. 14:00-17:00 +++AUSGEBUCHT+++Samstag 12.11.14:-17:00Samstag 19.11. 14:00-17:00Anmeldung zu den einzelnen Crash Kursen ist via Kontakfomular , über E-Mail an : info@wt-peine.de oder Telefon 05171297875 möglich. Die Kurse werden durch zwei Trainer betreut und haben eine max. Gruppengröße von 8 - 14 Personen. Samstag der 19.11. ist ein Aufbaukurs für Interessierte aus einem der vorherigen Kurse.