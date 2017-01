Bananenrepublik „Detschland“ - Kundenbetrug an Ladenkasse

Die Kleinen hängt man, die Großen ...

Noch Fragen ???

Okay, bei mir waren es nur ein paar Tomaten, schnell noch auf dem Heimweg gekauft, in einem Supermarkt einer großen Kette, die ich aufgrund schlechter Erfahrungen sowieso nicht besonders mag, aber was solls, wollte halt keinen Umweg fahren.Schnell verschaffe ich mir einen Überblick: Die Strauchtomaten kosten 3, 99 € und sehen nicht besonders frisch aus. Dann gibt’s noch die kleinen Cherry und natürlich Bio. Ah, die Roma-Tomaten sehen gut aus und stammen aus Spanien ( … sollten sie tatsächlich die Sonne gesehen haben – ich bin guter Dinge) und kosten nur 2,99 €. Die nehme ich und die Kundenkontrollwaage ermöglicht mir den ungefähren Preis zu ermitteln. Als die Kassiererin nach dem Beutelchen greift, sage ich laut und deutlich: „Das sind die günstigsten, die Roma-Tomaten!“ Keine Reaktion, stumm tippt sie alles ein. Beim Bezahlen stutze ich, denn sie hat mir den Höchstpreis von 3, 99 € pro Kilo berechnet. Ich reklamiere. Sie sagt: „Das kann nicht sein, der Preis ist richtig!“ Ich lasse den Chef holen, denn obwohl sie mir inzwischen glaubt, kann sie die Rechnung nicht ohne ihn ändern. Der Chef kommt sofort grüß mich nicht, würdigt mich keinen Blickes und fummelt an der Kasse herum. Die Kassiererin ist nervös und will mir den falschen Betrag auszahlen, worauf ich sage: „Ich hab doch noch gar nichts bezahlt!“ Die anderen Kunden in der Warteschlange schauen mich an als wäre ich ein Volltrottel oder Schwerverbrecher; ich bin froh, dass keine Steine als Wurfgeschosse in der Nähe liegen. Als dann der Chef murmelt: „Das kann ja auch gar nicht gehen!“ Kapiere ich wo der Fehler liegt und begreife wer hier die Verbrecher sind. Der Frau steht nämlich nur eine schöne große Taste mit der Aufschrift „TOMATE“ zur Verfügung. Wenn sie diese drückt (wird jetzt endlich nachgeprüft) erscheint automatisch der teuerste Preis von 3, 99 €. Aha, so betrügt man also im Jahre 2017! Die zitternde Kassiererin gibt nun mühevoll den Preis manuell ein. Jetzt passt Alles, ich zahle und muss noch 2 Zettel unterschreiben. Sie ist so aufgeregt, dass sie beim Wechselgeld einen Cent vergisst, aber ich verzichte lautstark, was die Wartenden versöhnt und heiter stimmt.Bevor jetzt hier Kommentare kommen wie: „Man kann sich auch anstellen, so eine Kleinigkeit, wegen 50 Cent u.s.w.) noch eine kurze wahre Episode aus der Bananenrepublik.Ein Bekannter ist Iraner, hochgebildet und spricht perfekt unsere Sprache. Er reist auf Märkte mit Feinkost (Oliven, Schafskäse, u.s.w.). Wenn er etwas abwiegt, beispielsweise Oliven, füllt er diese in einen hauchdünnen Plastikbecher und ermittelt den Preis. Sind das z.B. 5, 34 € genau, rundet er ihn auf 5 € ab. Macht er nun leider nicht mehr, denn er musste eine dreistellige Strafe zahlen, als man ihn beim Verkaufen observiert hatte. Er ist jetzt gezwungen worden den dünnen Plastikbecher gegenzuwiegen, denn das sei nun mal Vorschrift in Deutschland!… Übrigens: Meine Oma hätte gesagt: „Sag mal Junge, sind die detsch!?“