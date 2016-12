Magische Plätze meiner Heimat. Teil 1: Die Okerdüne bei Hillerse

Doch, wie heißt es so schön: „Das Gute liegt oft so nahe!“ Einen solcher magischen Plätze in meiner Heimat zwischen Fuhse und Oker möchte ich hier vorstellen. Es ist die Okerdüne südlich von Hillerse.Nachdem der Harzfluß Oker die Stadt Braunschweig durchquert hat, mäandert er durch Felder und Wiesen des westliche Gifhorner Kreisgebietes. An den östlichen Uferzonen liegen hohe Sandaufwehungen mit uriger Vegetation, die nachweislich schon in frühgeschichtlicher Zeit als Stationen der Jäger und Sammler genutzt wurden. Schon die Märzsonne erwärmt die geschützten Dünenbuchten bisweilen so stark, dass man die Jacke an einen der knorrigen Äste hängen kann.Stundenlang kann man hier fast ungestört dem Plätschern der Oker zuhören, nur ab und an kommen Paddler oder Reiter vorbei, die ebenfalls die reizvolle Landschaft genießen.Noch ein gut gemeinter Rat: „Wer mit Kinder anreist, sollte gleich beim Eintreffen auf barfuß umsatteln, denn hier sind nasse Füße vorprogrammiert; viel zu verlockend ist die Strandzone aus weißgelben Sand, wo man so herrlich rumpanschen möchte und flinke Fische im Wasser beobachten kann!“