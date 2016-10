Lesung zum 27 Jahrestag des Mauerfalls

Am 9.11.2016 wird in der Stadtbücherei Peine meine Lesung zu meinem Werk "6 Wochen, Bericht eines Stasiopfers"

sein. Ich werde aus meinem Buch zum 27 Jahrestag des Mauerfalls über meine Erlebnisse mit der Staatssicherheit der DDR lesen. Gerhard A. Spiller wird die Lese und Luftpausen mit Gedichten aus der Feder seines Großvaters und seiner eigenen bereichern. Natürlich können gern auch Fragen und eine Diskussion am Anschluss an die Lesung ins Spiel gebracht werden. Zum einen möchte ich der Opfer denken, die unter Rute der Staatsicherheit lebten, zum anderen eine Lanze brechen zum Tabuthema sexuelle Gewalt gegenüber Männern und den 27 Jahrestag des Mauerfalls. Somit ist dies Lesung in vielerlei Hinsicht Interessant, spannend und emotional. Nur an diesem Abend werde ich ein Uncut-Manuskript (ungeschnitten) meines Buches in 50 facher Ausführung anbieten. Der Preis dafür wird 8,00 Euro sein. Natürlich werden Herr Spiller und ich unsere Werke auch persönlich signieren.Der Eintritt ist frei.