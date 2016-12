Bei Berkum wurde schon vor 2000 Jahren Eisen produziert

Germanen-Schmiede mit Zauberkräften

Emmer und Einkorn standen auf der Speisekarte

Urnenfunde im Neubaugebiet

Auf einem Acker nordwestlich von Berkum befand sich bereits in der römischen Kaiserzeit (1. - 4. Jahrhundert nach Chr.) eine kleine germanische Gehöftsiedlung, das hatten schon Untersuchungen des verstorbenen Heimatforschers Fritz Rehbein in den 1970er Jahren ergeben. Immer wieder fördert der Pflug besonders auf einer kleinen Anhöhe alte Scherben und schwere Eisenschlacken zutage, die viel über die Lebensweise der einstigen Bewohner verraten. Erze aus Adenstedt und Lengede wurden nachweislich in den frühen Schmelzöfen der Region Peine mit Holzkohle geschichtet abgebrannt und durch Luftzufuhr entstand flüssiges Eisen, das durch einen Abstich im unteren Teil des Ofens abfloss und zu der schweren Schlacke erstarrte die man Luppe nennt (Foto). Diese wurde noch mehrfach ausgeschmiedet und dann fertigte man daraus Waffen oder Geräte. Dabei wurden bekanntlich den germanischen Schmieden der Sage nach wahre Wunderkräfte nachgesagt!Rehbein fielen kleine Einschlüsse auf der geborgenen Keramik auf, die er mit Silikon abformen ließ. Es handelte sich um Getreideabdrücke, die eine Botanikerin bestimmen konnte. Neben den gängigen Sorten baute man demnach in Berkum damals auch Emmer und Einkorn an.Als vor gut 20 Jahren eine Neubausiedlung am westlichen Ortsrand vom Berkum entstand, fand man in einer Baugrube 2 eisenzeitliche Urnen mit Leichenbrand. Offenbar waren die Verstorbenen wie üblich in gebührendem Abstand von dem Gehöft bestattet worden. Über das weitere Schicksal der frühen Bauern und „Stahlwerker“ in der Berkumer Flur kam man nur Ungutes vermuten, denn gefundene Holzkohle-Nester lassen auf eine Tragödie schließen. Auch das gewaltsame Niederbrennen des Hofes ist nicht unwahrscheinlich; Feinde hatten die Siedler unter anderen Stämmen ebenso, wie auch die Römer nicht immer in friedlicher Mission unterwegs waren, was man seit den neuen Entdeckungen am Schlachtfeld Harzhorn weiß.