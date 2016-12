Auszug aus der amtlichen deutschen Brauchtumsverordnung zu Dienstweihnachstbäumen gemäß § 24 Absatz 12

Aufstellen der Weihnachtsbäume:

Behandeln der Beleuchtung:

Aufführen von Krippenspielen:

Absingen von Weihnachtsliedern:

Essen und Trinken:

Entfernen/Einlagern des DWB:

Ein DWB darf nur von sachkundigen Personen nach Anweisung des unmittelbaren Vorgesetzten aufgestellt werden. Dieser hat darauf zu achten, dassder DWB mit seinem unteren der Spitze entgegengesetzten Ende in einen zur Aufnahme von Baumenden geeigneten Halter eingebracht und befestigt wird der DWB in der Haltevorrichtung derart verkeilt wird, dass er senkrecht steht, ferner im Umfallbereich des DWB keine zerbrechlichen oder durch umfallende DWB in ihrer Funktion zu beeinträchtigende Anlagen oder Personen vorhanden sind.Der DWB ist mit weihnachtlichem Behang nach Maßgabe des Dienststellenleiters zu versehen. Weihnachtsbaumbeleuchtung, deren Flammenwirkung auf dem Verbrennen eines Brennstoffes mit Flammenwirkung beruht (sogenannte Kerzen), dürfen nur Verwendung finden, wenn die Bediensteten über die Gefahren von Feuersbrünsten hinreichend unterrichtet sind während der Brennzeit der Beleuchtungskörper ein in der Feuerbekämpfung vertrauter Beamter mit Feuerlöscher bereitsteht.In Dienststellen mit ausreichendem Personal können Krippenspiele unter Leitung eines erfahrenen Vorgesetzten zur Aufführung gelangen. In der Besetzung sind folgende in der Personalplanung vorzusehende Personen notwendig:Maria: möglichst weibliche Beamtin oder ähnliche PersonJosef: älterer Beamter mit BartKind: kleinwüchsiger Beamter oder AuszubildenderEsel und Schafe: geeignete Beamte/BeamtinHeilige Drei Könige: sehr religiöse Beamte.Zum Absingen von Weihnachtsliedern stellen sich die Bediensteten unter Anleitung eines Vorgesetzten ganz zwanglos nach Dienstgraden geordnet um den DWB auf. Eventuell vorhandene Weihnachtsgeschenke können bei dieser Gelegenheit durch einen Vorgesetzten in Gestalt eines Weihnachtsmannes an die Untergebenen verteilt werden.Der Konsum alkoholischer Getränke sowie spontane Tanzeinlagen z.B. in Form von Polonäsen um dem DWB sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.Der Verzehr von geeignetem Hartgebäck in Form von mitgebrachten Keksen oder Plätzchen ist dagegen erwünscht und dient bei mäßigem Genuss erfahrungsgemäß einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens der Bediensteten (Ausnahmen gelten diesbezüglich für Fettleibige, Diabetiker und Schwangere; eine Organisation alternativer Sonderverpflegung in Form von Rohkost ist hier zwingend empfohlen).Bei Zuwiderhandlungen gegen die obigen Dienstvorschriften, ist der Dienststellenleiter berechtigt die betreffenden Untergebenen als Disziplinarmaßnahme vom abschließenden Schrottwichteln auszuschließen.Wann der DWB aus der Dienststelle wieder entfernt wird, liegt im Ermessen des Dienststellenleiters. Besonders für Behörden mit Publikumsverkehr sollte hier jedoch die Faustregel NVO (noch vor Ostern) beherzigt werden.