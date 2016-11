TTC Onyx Schulenburg bezwingt SC Hemmingen III 9:7

In den Doppeln überzeugten Adam Kurowski an der Seite von Daniel Hattwich, sowie Daniel Meier mit Mario Wagner, die gegen die Hemminger Kontrahenten punkteten. Gundolf Freitag und Jens Fedderke verloren knapp in 4 Sätzen.In den Einzeln sollte an diesem denkwürdigen Montag fast alles gelingen. Speziell im vorderen Paarkreuz agierten Gundolf Freitag und Daniel Hattwich überzeugend. Gundolf Freitag gewann beide Einzel gegen Jan Pikora und Christian Bohn. Daniel Hattwich setzte sich gegen Bohn mit 3:1 Sätzen durch. In der Mitte hatte Hemmingen leichte Vorteile und gestaltete 3 von 4 Spielen erfolgreich. Jens Fedderke gewann gegen Matthias Aschenbroich mit 3:1 Sätzen. Im hinteren Mannschaftsdrittel gewannen sowohl Daniel Meier als auch Mario Wagner gegen Ole Schneider, verloren jedoch beide gegen einen stark aufspielenden Bartos Kulasek.Im finalen Schlussdoppel siegten Daniel Hattwich und Adam Kurowski souverän mit 3:0 Sätzen gegen Pikora/Lorenz. Nach jetzt 5 absolvierten Punktspielen hat die Onyx-Mannschaft den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt.