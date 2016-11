Die TT-Jugend des TTC Onyx konnte in einen spannenden Spiel die Tabellenführung beim SV Altenhagen verteidigen. Mit 7:4 setzten sich die Nachwuchsspieler der "Leine-Metropole" gegen die Gastgeber durch.Zweimal das Doppel Fynn Wagner/Ole Fuhrmann sowie im Einzel Niklas Freitag, Fynn Wagner, Ole Fuhrmann (2) und Jason Kreth sorgten für die nötigen Punkte.Damit bleibt es in der Kreisklasse ein knappes 2Kopf-an-Kopf-Rennen" mit dem TTC Völksen. In diesem Vergleich spielten beide Mannschaften 6:6.