Mitternachtsturnier des Tennisverein TV Pattensen kommt an

Und schon war es wieder soweit: Alle Jahre wieder zu Beginn des Jahres veranstaltet der Tennisverein Pattensen ein Mitternachtsturnier in der Tennishalle Wunder in Hemmingen. Aufgerufen sind alle, die die lange Winterzeit durch einen kleinen, vereinsinternen und nicht ganz so ernst gemeinten Wettkampf auflockern wollen. Auflockern trifft es ganz gut, denn im Vordergrund soll der Spaß stehen und auch die Geselligkeit nicht vernachlässigt werden. Schließlich sieht man sich den ganzen langen Winter nicht. So trifft man sich also traditionell zum Mixed-Turnier, um bis Mitternacht mit wechselnden und zugelosten Partnern Doppel zu spielen. Gespielt wird nach Zeit, das siegreiche Doppel erhält zwei Punkte und jeder Spieler sammelt Punkte für sich selbst. In den Spielpausen ist Zeit für Klönschnack und Erfrischungen.

So trafen sich am Samstag,14. Januar 2017, diesmal ohne Schnee- und Eisglätte, 28 Spielerinnen und Spieler (auch ein Junioren-A-Spieler war dabei) und warteten gespannt auf die erste Auslosung. Wer wird mein Partner und haben wir eine klitze-kleine Chance gegen das Gegnerdoppel? Alle waren guter Laune und bis in den Tennisarm hoch motiviert. Durch das Turnier führten gewohnt routiniert und charmant Tina und Heike Hellmann. Jedes Match dauerte 40 Minuten, gespielt wurde von 19 - 24 h. Trotz aller Versuche der an diesem Abend nicht so formstarken Doppel, das Match mit eleganten Stopp-Bällen oder kurzen Aufschlägen zu gewinnen, setzten sich am Ende doch die Routiniers durch. Alles in allem waren die Partien aber sehr ausgeglichen, die Sieger gingen oft mit nur einem Punkt Vorsprung vom Platz. Auch diesmal gelang es mehreren SpielerInnen, alle 4 Partien mit dem/der jeweiligen Partner/-in zu gewinnen. Damit wurde die Maximalpunktzahl von 8 Punkten erreicht. Aber eigentlich war das egal, denn am Ende waren alle Teilnehmer Sieger, weil alle Spaß hatten und jeder einen kleinen Preis mit nach Hause nehmen konnte.

