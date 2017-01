Konzentrationstraining für Schüler

Pattensen : Logopädische Praxis Anja Parzies |

Im Herbst 2016 haben zehn Schülerinnen, Schüler und Vorschüler Konzentration trainiert. Die Eltern konnten im begleitenden Elternabend einiges über Konzentration lernen und die Erfahrungen mit anderen Eltern austauschen.



Alle Kinder profitieren vom Marbuger Konzentrationstraining , denn unkonzentrierte Vorschulkinder und Schüler brauchen ein vielfaches an Zeit. Um die Aufmerksamkeit zu verbessern hat der Schulpsychologe Dieter Krowatschek für Kinder mit ADHS ein erfolgreiches Training entwickelt, das seit Jahren für viele Kinder eingesetzt wird.



Um möglichst vielen Eltern und Pädagogen das Konzept unverbindlich vorzustellen, findet am Montag, 23.01.2017 um 19 Uhr ein Infoabend in der Logopädischen Praxis Anja Parzies in Pattensen statt. Der Eintritt ist wieder frei, nur um Anmeldung wird gebeten. Claudia Völkening, zertifizierte Trainerin des Marburger Konzentrationstraining freut sich auf die Fragen.



Anmeldungen bitte an: info@claudia-voelkening.de und logo.parzies@gmx.de Telefonsiche Fragen sind willkommen! 05101 8199772 oder direkt in der Praxis 05101 990731.



