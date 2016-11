Der Winter naht, die Wacholderdrosseln sind wieder da .....

...... sie ziehen in Schwärmen herum.

Gestern Nachmittag habe ich diese Wintergäste erstmals in der Feldmark am Ortsrand von Schulenburg/Leine gesehen und konnte, als sie sich auf einem Baum in der Ferne niederließen, auch einige Aufnahmen machen. Erst am PC habe ich gesehen, das es sich tatsächlich um Wacholderdrosseln handelt (wegen der Entfernung leider nur in schlechter Qualität).Futter finden sie hier zurzeit genug, Bäume am Wegesrand mit vielen kleinen Äpfeln warten nur darauf, geerntet zu werden. http://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/w...