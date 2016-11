Traumtänzer in der Thomas-Kirche Schulenburg

An diesem Wochenende sind die Traumtänzer in der Schulenburger Kirche!

Die Musik gibt es nur live, aber die verschiedenen Farbvariationen, mit denen uns die Firma Blueleu während der Musik verwöhnte zeigen die Fotos..

Heute wird das Konzert um 15.00 Uhr beginnen. Es gibt noch ein paar Karten.

Schaut es Euch persönliche an, es lohnt sich.

Heute wird nach dem onzert zu Kaffee und Kuchen eingeladen.