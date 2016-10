Schulenburger Kindergottesteam lädt ein: Kirche mit Kindern am 29.10.2016: "Hallo Luther, wir kommen!"

Herzliche Einladung zum Kinderbibeltag am 29. 10. 2016 in Schulenburg!Wir feiern mit euch rein .... ins Lutherjubiläum-Der Familiengottesdienst wird diesesmal in Jeinsen stattfinden,Beginn am 30. Oktober 2016 : 10 UhrZum Kinderbibeltag und zum Familiengottesdienst sind ausdrücklich alleKinder der Region herzlich eingeladen.Samstag: Gemeindehaus Schulenburg in der Schulstraße 13Sonntag: St.-Georg-Kirche in Jeinsen, KirchstraßeWir freuen uns auf Euch!