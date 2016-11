Schlosskonzerte 2017

Folgende Termine sind dafür vorgesehen:09.04 2017 Tanja Lea Eichler und Verstärkung; ein Trio das sie bezaubern wird.Oper, Operette, Musical, Pop und auch etwas Jazz.18.06.2017 Isabel Moreton; Virtuoses Harfenspiel07.05.2017 Joy Message; Gospel and more. Ein Chor, der seines Gleichen sucht.Beginn ist jeweils 19:00 Uhr. Einlass ab 18:45 UhrKarten zum unschlagbaren Preis von 10,- € sind ab sofort unter quindel@web.de oder Telefon 05069-8175 zu bestellen. Die Karten werden am Tag der Konzerte ausgegeben. Die Bezahlungv erfolgt gegen Vorkasse.Wir würden uns freuen sie wieder 2017 begrüßen zu können.