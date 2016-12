Schlosskonzert 09.04.2017 . Seien sie dabei!!

Die in München geborene Sopranistin studierte Gesang in ihrer Heimatstadt an der Hochschule für Musik und Theater und der Bayerischen Theaterakademie August Everding. Seit 2009 arbeitet sie mit Andrew Reid.Erste Bühnenerfahrung sammelte sie bereits während der Studienzeit; so z.B. als Königin der Nacht („Die Zauberflöte“; Mozart) beim Tollwoodfestival München oder als Donna Anna („Don Giovanni“; Mozart), im Müncher Prinzregententheater.Gleich nach ihrem Diplom wurde sie an das Stadttheater Pforzheim verpflichtet, wo sie u.a. Rollen wie Lisa („Das Land des Lächelns“, Lehár), Fiordiligi („Cosí fan tutte“; Mozart) und Lauretta („Gianni Schicchi“; Puccini) verkörperte.Seit 2004 arbeitet sie als freiberufliche Sängerin. Konzertreisen führten sie durch Deutschland, nach Österreich, Spanien, in die Schweiz und die USA.Mehrfach wurde sie von der Staatsoper Hannover für „Reitzlers Reich der Operette“, „Wagenführers wunderbare Welt der Operette“, sowie den Opernball engagiert. Im Jahr 2012 debürtierte sie mit der Lothar Krist Hannover Big Band des NDR. Seit 2013 ist sie Leadsängerin des Jazz-Trios Shades of Blue.Derzeit ist die Sängerin sowohl in der Klassik, als auch im Jazz in Konzerten in ganz Deutschland zu erleben.Jörn Eichler – TenorDer in Gießen geborene Tenor studierte Gesang bei Prof. Hanno Blaschke und ander Bayerischen Theaterakademie August Everding in München.Seit 2009 arbeitet er mit Andrew Reid. 2003-2006 war er festes Ensemblemitglied am Landestheater Linz, wo er unter anderem den Fritz in „Die Großherzogin von Gerolstein“ sang, diese Rolle brachte ihm 2005 eine Nominierung alsbester Sänger im Jahrbuch der Opernwelt ein. 2006 wechselte er an dieStaatsoper Hannover, wo er bis zum Sommer 2011 engagiert war.Im Sommer 2012 sang er in der Zomeropera Alden Biesen (Belgien) in der Operette„Die lustige Witwe“ den Camille de Rossillon. Seit der Spielzeit 2013/14 ist der Tenor festes Ensemblemitglied am Deutschen NationaltheaterWeimar. Dort verkörperte er bisher u.a. den Lenski in „Eugen Onegin“ (Tschaikowski), den Alfred in „Die Fledermaus“ (J.Strauß) und aktuell den David in Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“. Jörn Eichler war und ist des Weiteren in zahlreichen Kirchenkonzerten zu hören, unter anderem mit Bachs Weihnachtsoratorium und Händels Messias.Iveta Weide – PianoDie aus Riga stammende Organistin Iveta Weide, studierte in ihrer Heimatstadt Orgel und Kirchenmusik an der Jaseps Vitols Musikakademie Riga (Lettland), sowie ein Jahr an der Musikhochschule in Malmö (Schweden). Die vielseitige Künstlerin nahm europaweit an Orgelseminaren mit den Schwerpunkten Barock und Jazzmusik teil.Konzertreisen führten sie nach Lettland, Finnland, Schweden und Deutschland.Seit 2006 lebt sie in Deutschland und arbeitet als Kirchenmusikerin, Klavierlehrerin, sowie als Begleiterin für Gesang und Instrumentalmusik von Klassik bis Jazz und Pop. Mit Tanja Lea Eichler bildet Iveta seit 2012 ein Duo, welches schon einige Konzerte im Raum Hannover gespielt hat.