Probenwochenende des Musikzuges Schulenburg

Registerproben prägten den Samstag, geteilt in Holz- und Blechregister, wurden die schwierigen Stellen der Konzertstücke geübt. Bei der abendlichen Gesamtprobe wurde das am Tag erlernte zusammengefügt. Die Abende verbrachten wir bei kühlen Getränken mit schönen Gesprächen. Am Sonntag erhielten wir zu unserer letzten Gesamtprobe Besuch vom Stadtbrandmeister der Stadt Pattensen, Henning Brüggemann.Ein arbeitsintensives, aber schönes Wochenende endete mit einem gemeinsamen Mittagessen, bevor wir uns alle auf den Weg gen Heimat machten.Karten für das Konzert "Traumtänzer" am 05. und 06. November 2016 in der Thomas - Kirche Schulenburg, sind noch bei Sabine Finke, Thomas Weimann und Meier's Blumenscheune erhältlich.