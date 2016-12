Macht hoch die Tür, die Tor macht weit

Der Lebendige Adventskalender in Koldingen bei Schunder.

Wir sehen uns.

Es wurde ein gemütlicher und auch besinnlicher Abend auf dem Hof Schunder am 2. Advent. Der Kapellenvorstand aber besonders das Organisationsteam vom CDU-Ortsverband Koldingen hatten ein Türchen geöffnet und herzlich eingeladen. Wie letztes Jahr wurde in der Scheune und auf dem Hof allerhand geboten. So wie in alten Zeiten konnten die Kinder in der Scheune auf den Strohballen spielen oder ihr Stockbrot über dem offenen Feuer selber backen. Es wurde auch kräftig gesungen und als musikalische Überraschung spielte eine kleine Familienband mit Orgel, Saxophon, Trompete und Klarinetten. Die von den Koldingern gut besuchte Veranstaltung war wieder ein voller Erfolg.