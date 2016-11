Pattensen : Kirche Hüpede |

Der Einzug in eine besinnliche Adventszeit werden gemeinsam der Frauenchor Singkreis Hüpede und der Gesangverein Concordia Gestorf von 1865 die Türen der ev.-luth. Kirchen zu Hüpede und zu Gestorf öffnen.

In Hüpede am Samstag, 03.12.2016 um 17:00 Uhr und in Gestorf am zweiten Advent, 04.2016 um 17:00 Uhr. Unter der Chorleitung von Bärbel Scholz und Detlef Nietsch werden besinnliche Adventslieder geboten. Die Adventsandachten werden durch das Pastorenehepaar Stuckenberg geleitet. Der Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich beide Chöre gleichermaßen.