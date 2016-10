Am Hallenbad 1

Am Freitag, d. 28.10. wird im PAB wieder ein kleines Sauna-Event unter dem Motto "Herbstwinde" stattfinden. Gemütlich und in familiärer Atmosphäre.

Beginn um 18:30 mit einem Begrüßungscocktail. Moderation während der gesamten Veranstaltung durch Saunameister Peter.

Schnittchen, Obst, Peter`s Früchtetee inclusive. Bistro geöffnet.

Spezialaufgüsse,u.a. Banja spezial mit Abschlagen, Salzpeeling etc.

Eintritt (ab 18.30) zum Abendtarif 6,50 Euro.

Letzter Aufguss gegen 22:00. Badnutzung bis 20:00 möglich.

Schaut doch mal vorbei !