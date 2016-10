Herbstwanderung an den Koldinger Seen

Pattensen : Koldingen |

Samstag, 05. 11. 2016



Das Wegeteam im Stadtmarketing Pattensen veranstaltet eine Wanderung auf dem „Koldinger-Seen-Weg“. Das Gebiet um die Seen ist ein Rast- und Aufenthaltsort für die Zugvögel aus dem Norden. Sie zu beobachten, ist ein Ziel der Wanderung. Deshalb wird ein Vogelkundiger die Gruppe an den Seen begleiten. Mitnahme eines Fernglases ist angebracht. Wie man hört, halten sich jetzt sogar Seeadler in unserer Region auf, sodass die Gruppe vielleicht die Chance hat, sie zu sehen. – Darüber hinaus erleben die Wanderer den Ort Koldingen, die ‚Eiszeitterrasse’ an der Leine (eine geologische Sehenswürdigkeit) und einen Bogen durch die Laatzener Leinemasch. Die Wanderstrecke ist 13 km lang, kann aber individuell auf 10 km abgekürzt werden. Treffen der Teilnehmer am 5. 11. um 10 Uhr auf dem Lindenplatz in Koldingen. Festes Schuhwerk ist erforderlich, Rucksackverpflegung wird empfohlen. Teilnahme kostenlos, Anmeldung ist nicht notwendig. Auskünfte unter Tel. 05101-1603.