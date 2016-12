Gospelworkshop mit Chris Lass und Siyahamba & friends

Pattensen : St. Lucas-Kirche Pattensen |

Gospelworshop mit Chis Lass und Siyahamba & friends

20.-22. Januar 2017

Sängerinnen und Sänger gesucht



Bereits zum 2. Mal ist der bekannte deutsche Gospelkomponist, Sänger und Chorleiter Chris Lass aus Bremen zu einem 3-tägigen Gospelworkshop beim Siyahamba Gospelchor in Pattensen zu Gast.



Haben Spaß am Singen und Lust, in einem großen Chor Gospel einmal etwas anders zu erleben?

Haben Sie Lust, einmal auszuprobieren, ob Sie Spaß am Singen haben?



Alle Sängerinnen und Sänger - auch ungeübte - sind herzlich willkommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Sie werden staunen, wie schnell Chris Lass mit unserem Workshop-Chor ein Programm einüben wird, dass unsere Zuhörer am Sonntag im Konzert begeistern wird.



Die Teilnahme ist völlig unverbindlich. Natürlich würden wir uns auch freuen, neue Mitsänger für unseren Chor zu gewinnen.



Zur Deckung der Unkosten werden 50 € bzw. 30 € Schüler/Studenten/Auszubildende inklusive Verpflegung veranschlagt.



Weitere Informationen und Anmeldungen unter 0151-700 53 989 Lothar Baier