Pattensen : St. Lucas-Kirche Pattensen |

Am Sonntag, 23. Oktober 2016 um 17.00 Uhr lädt der Siyahamba-Gospelchor der St. Lucas-Gemeinde Pattensen zum Gospelkonzert in die St. Lucas Kirche Pattensen ein.



Unter der Leitung von Stefan Baum wurde mit viel Spaß und Engagement fleißig geprobt, so dass an diesem Nachmittag zahlreiche neu eingeübte Stücke präsentiert werden, aber auch Bekanntes aus dem Siyahamba-Repertoire nicht fehlen wird.



Der Eintritt ist frei.