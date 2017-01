Die SPD-Abteilung Pattensen boßelt am 05.02.2017

Die SPD-Boßeltour findet am Sonntag, den 05.02.2017 statt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Hallenbad in Pattensen. Die Route führt von dort aus durch die Feldmark. Zwischendurch machen wir eine Pause mit Glühwein und Kinderpunsch. Zum Abschluss kehren wir im TSV-Clubheim ein, wo wir bei leckerem Grünkohl, Kassler und Bregenwürstchen wieder zu Kräften kommen.



Wer gern mit boßeln möchte, kann sich bis zum 27. Januar anmelden: bei Gerhard Dettmer (Tel.: 05101- 13482) oder Renate Ohlendorf (Tel. 05101- 15994)



SPD-Abteilung Pattensen-Mitte