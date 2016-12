Pressemitteilung Nr. 211/2016 Feuerwehr Jeinsen erhält Brandschutzerziehungskoffer für die Jugendarbeit

Am 12.12. fuhren der Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Jeinsen, Oliver Jänsch, der Jeinser Ortbürgermeiste, Günter Kleuker und zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr Jeinsen in die Filiale der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen nach Nordstemmen. Dort bekamen sie zwei Brandschutzerziehungskoffer überreicht.

Die Volksbank unterstütze einige Feuerwehren in diesem Jahr mit einem Betrag von 250 Euro, für die Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen. Was mit dem Geld letztendlich angeschafft werden sollte, war egal. So entschieden sich die Jeinser Feuerwehrführung, mit weiterer finanzieller Unterstützung durch den Ortsrat und den Bürgerverein Jeinsen, zwei Brandschutzerziehungskoffer zu beschaffen. Diese sollen nicht nur in der Jugendfeuerwehr zum Einsatz kommen, sondern auch im Ganztagsschulbetrieb der Grundschule Jeinsen. Die Koffer enthalten altersgerechte Unterrichtsmaterialien, zu den Themen Umgang mit Streichhölzern, Voraussetzungen für eine Verbrennung sowie eine kleine Telefonanlage, mit der das richtige Absetzen eines Notrufes sehr realitätsnah geübt werden.Die Filialleiterin der Volksbankfiliale Nordstemmen, Frau Uta Mader, betonte in ihrer Begrüßung, dass Sie es sehr schön fände, dass das Geld für diese sinnvolle Zwecke bereitgestellt wurde.Neben den Koffern für die Feuerwehr Jeinsen wurden für die Jugendfeuerwehr Schulenburg Dienstjacken beschafft. Außerdem wurden diverse Ausrüstungsgegenstände für die Kinder-und Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes Nordstemmen beschafft.