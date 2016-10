Pressemitteilung Nr. 207/2016 Zehn Auszeichnungen für die Jugendfeuerwehr Hüpede

Dabei mussten die Jugendlichen praktische Kenntnisse wie das Aus- und Einrollen eines Schlauches oder das Anfertigen dreier Knoten demonstrieren, aber auch in theoretischen Inhalten wie Gerätekunde und Erste-Hilfe Grundlagen ihr Können beweisen.Die Jugendflamme wird in drei Stufen verliehen, wobei die Stufe I für viele Jugendfeuerwehrmitglieder die erste Prüfung nach ihrem Eintritt in die Jugendfeuerwehr darstellt. Somit werden bei der Prüfung grundlegende Tätigkeiten geprüft. Die zweite und dritte Stufe bauen jeweils auf den in den Jahren erworbenen Wissensstand auf. Somit sind die Prüfungen immer auf den aktuellen Stand der Jugendlichen ausgelegt.Am Ende der Veranstaltung konnten alle zehn Teilnehmer und Teilnehmerinnen das Abzeichen für die Jugendflamme i aus den Händen von Stadtjugendfeuerwehrwartin Dana Penzold und ihrem Stellvertreter Marcus Pauli entgegennehmen.