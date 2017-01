Pressemitteilung Nr. 08/2017 - Pattensen – Tenor der Jahreshauptversammlung: „Wir brauchen euch!“

In der Jahresübersicht berichtete Fleischmann von insgesamt 44 Einsätzen zu denen die Ortsfeuerwehr Pattensen ausrückte. 33-mal wurde sie im eigenen Stadtteil tätig, 11-mal unterstützte sie in den anderen Ortsteilen. Auch hier lobte der Ortsbrandmeister die gute Zusammenarbeit mit den anderen Ortsfeuerwehren. So konnten die Brände beim MSC Pattensen und ein Zimmerbrand in der Lichtenberger Straße effektiv durch die Kooperation mehrerer Ortsfeuerwehren abgearbeitet werden. Für dieses gute Miteinander ging der Dank der Pattenser an die beteiligten Ortsfeuerwehren. Auch in der Zeit vom 01. – 03. Januar waren mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz um nach dem Löschen eines brennenden LKW die Brandwache zu stellen. Dieser Einsatz ging über rund 60 Stunden.Fleischmann machte nochmals darauf aufmerksam, dass der Ausrüstungsstand zwar sehr gut sei aber im Bereich Fahrzeug dringender Handlungsbedarf bestehe. So sei das Ersatzfahrzeug für das abgängige Löschgruppenfahrzeug (LF 16) noch immer nicht ausgeschrieben, zeigte sich aber verhalten optimistisch dass die Stadtverwaltung hierfür eine Lösung durch interkommunale Zusammenarbeit gefunden habe.Insgesamt verfügt die Schwerpunktfeuerwehr Pattensen über71 Kameraden / Kameradinnen der Einsatzabteilung20 Kameraden / Kameradinnen der Jugendfeuerwehr20 Kameraden / Kameradinnen der Kinderfeuerwehr14 Kameraden / Kameradinnen in der Altersabteilung394 fördernde MitgliederDer Ortsbrandmeister bedanke sich besonders bei der Leitung der Nachwuchsabteilungen Tobias Kabuss und Jacob Gutekunst (Jugendfeuerwehr) sowie Martin Schmidt und Lea Fleischmann (Kinderfeuerwehr) für die ausgezeichnete Arbeit da sie Garant dafür seien, dass immer gut vorgebildete Mitglieder in die Einsatzabteilung nachrücken könnten.11 Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge und –seminare besuchten Mitglieder der Ortsfeuerwehr im Jahr 2016. Die Ausbildungen im Bereich Führung und Technik erfolgten an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle, bei der Feuerwehr Hannover und bei der Region HannoverAlljährlicher Höhepunkt der Versammlung waren Ehrungen und BeförderungenIn Abwesenheit wurde Hauptlöschmeister David Meyer für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr durch den Landesfeuerwehrverband mit einer Urkunde geehrt. Sein Sohn, Oberfeuerwehrmann Albert Meyer und der Oberfeuerwehrmann Gerald Hoffmann erhielten die Ehrung für langjährig erworbene Verdienste im Feuerlöschwesen des Landes Niedersachsen für 40 Jahre. Pamela Nicolai erhielt diese Ehrung ebenfalls. Sie ist die Erste Feuerwehrfrau der Ortsfeuerwehr die für 25 Jahre geehrt wurde.Nach bestanden Lehrgängen erhielten folgende Kameraden / Kameradinnen ihre Beförderung aus den Händen von Stadtbrandmeister Henning Brüggemann:Feuerwehrfrau Julia Menzel wurde zur OberfeuerwehrfrauFeuerwehrfrau Sophia Wöbbecke wurde zur OberfeuerwehrfrauOberfeuerwehrmann Florian Folta wurde zum Hauptfeuerwehrmann undLöschmeister Stefan Magyar wurde zum Oberlöschmeister befördertDer Feuerwehrmannanwärter Jan Hundertmark wurde zum Feuerwehrmann ernannt und die Jugendfeuerwehrkameraden Manuel Fleischhauer, Torben Löhr und Jonathan Weber wurden in das Anwärterjahr in die Einsatzabteilung übernommen.Hauptlöschmeister Rüdiger Tylla wurde aus den Reihen der Einsatzabteilung nach 43 Jahren aktiven Dienst in die Altersabteilung verabschiedet. Fleischmann danke für die hervorragenden Leistungen im Einsatzdienst und in der Jugendfeuerwehr und überreichte ein kleines Präsent.Abschließend sprach Uwe Fleischmann seinen Dank für die Mit- und Zusammenarbeit an alle Orts- und Stadtkommandomitglieder, jeden Feuerwehrkameraden / Kameradin sowie an Rat und Verwaltung aus.gez. H. Brüggemann