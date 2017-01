Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Hüpede

STATISTIK

AKTIVE WEHR

JUGENDFEUERWEHR

KINDERFEUERWEHR „HÜPEDER FEUERDRACHEN“

Zu den Höhepunkten der Versammlung gehörten neben den Jahresberichten von Ortsbrandmeister Jens Beier, Jugendfeuerwehrwart Dominik Lücke und Kinderfeuerwehrwartin Sandra Wulkopf Ernennungen, Ehrungen und Neuwahlen.Zum Jahreswechsel gehörten insgesamt 407 Mitglieder zur Ortsfeuerwehr Hüpede, welche sich in vier große Abteilungen aufteilen.Aktive Wehr: 46 (33 Männer, 13 Frauen)Jugendfeuerwehr: 36 (19 Jungen, 17 Mädchen)Kinderfeuerwehr: 31 (17 Jungen, 14 Mädchen)Passive und Fördernde: 294, darunter das Ehrenmitglied Heinz-Friedrich SchmedesStichwort „Frauenquote“: Die Mitgliederzahlen zeigen, dass die Feuerwehr sehr beliebt ist bei der weiblichen Bevölkerung in Hüpede. Auch im Ortskommando sind bereits vier Frauen auf unterschiedlichen Positionen vertreten.Ortsbrandmeister Jens Beier blickte in seinem Jahresbericht zurück auf das Dienst- und Einsatzgeschehen der Aktivenabteilung und berichtete von vielen weiteren Aktivitäten im vergangenen Jahr.7 Brandeinsätze, darunter 2 Brandwachen5 Technische HilfeleistungenAusbildungsdienste (Theorie und Praxis)MaschinistendiensteSonderdienste für AtemschutzgeräteträgerUVV-Sicherheitsbelehrung in PattensenFußgängerrallye in Harkenbleck, Höfe-Hopping in OerieFeuerwehrfest in Harkenbleck, Feuerwehrfest in OerieDankeschön-Feier der Region Hannover für FlüchtlingshelferSommerabschluss - Boßeltour durch HüpedeAktivenfahrt im September - Draisinenfahrt in RintelnFrühschoppen am Feuerwehrhaus in Hüpede im SeptemberGroßübung der Regionsfeuerwehrbereitschaft 3 in Schulenburg am Marienberg (Waldbrandszenario)Hydrantenpflege im NovemberDienstversammlung der Aktiven im DezemberFranco Tonelli, Cedric Tonelli: Truppmannausbildung Teil 1Sonja Kähler: Atemschutzgeräteträgerlehrgang (FTZ Ronnenberg)Andreas Winterfeld: Maschinistenlehrgang (FTZ Ronnenberg)Franco Tonelli: Sprechfunkerlehrgang (FTZ Ronnenberg)Hendrik Lange: Gerätewartlehrgang (NABK Celle)Jens Beier: Stabsarbeit (NABK Loy)Im Anschluss an den Jahresbericht folgten Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr, Ernennungen und Ehrungen sowie Neuwahlen.Joshua Kimpioka (17 Jahre alt)Fabrizio Leiva (16 Jahre alt)Janic Roller (16 Jahre alt)Leon Siebert (16 Jahre alt)Teilnahme an der Truppmannausbildung Teil 1 plus bestandener PrüfungCedric Tonelli, Franco TonelliEhrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 40 Jahre Mitgliedschaft in der FeuerwehrConrad Nußbaum (Hauptfeuerwehrmann)Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes für 50 Jahre Mitgliedschaft in der FeuerwehrHelmut Holtgraefe (Oberfeuerwehrmann)Ehrenurkunde der Ortsfeuerwehr Hüpede plus Präsent25 Jahre Mitgliedschaft: Marion Kimpioka40 Jahre Mitgliedschaft: Helmut Henze, Paul Langner, Dieter Weiner, Wasa Werchau50 Jahre Mitgliedschaft: Hubert Folge, Horst Friede65 Jahre Mitgliedschaft: Erich BusseKassenwartin: Sandra WulkopfKassenprüfer (fördernd) für zwei Jahre: Matthias MüllerHeiner Schwerdtfeger erhält für seine langjährige Tätigkeit als Kassenwart zum Dank ein kleines Geschenk.36 Mitglieder im Alter zwischen 10 und 17 Jahren (19 Jungen, 17 Mädchen)Übungsdienste dienstags ab 18.00 Uhr und freitags ab 17.30 UhrFußgängerrallye in Harkenbleck (2 Gruppen)Höfe-Hopping in Oerie (4 Gruppen)Feuerwehrtechnischer Wettkampf in Hüpede (4 Gruppen)Sportcup in Schulenburg (3 Gruppen)Spaßmarsch in Koldingen und Reden (3 Gruppen)Laternenumzug in Hüpede (Begleitung mit Fackeln)Weihnachtsmarkt Grundschule Hüpede (Lagerfeuer)31 „Drachenkinder“ im Alter zwischen 6 und 10 Jahren (17 Jungen, 14 Mädchen)Drachendienste jeden 2. und 4. Samstag von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr außerhalb der FerienFußgängerrallye in HarkenbleckSpiele ohne Grenzen in SchulenburgWasserolympiade in HüpedeTagesausflug zu den Wasserrädern im DeisterLaternenumzug in Hüpede