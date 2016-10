Frank Jester Gesundheitsvortrag in der Standthalle Osterode

(Thema: "Übersäuerung, Durchblutung und Mikrobiom")



Frank Jester ist Arzt, Zahnarzt, Notarzt, Rettungssanitäter und Heilpraktiker in einer Person.

Er ist Buchautor von mehren Büchern - Arginin, Chlorophyll - Das grüne Blut, Weichei Mensch und bekannt als "härtester Arzt Deutschlands".

Frank Jester begeisterte bereits tausende Menschen mit seinen spannenden Gesundheitsvorträgen mit Humor statt erhobener Zeigefinger - Wissenschaftliche Zusammenhänge werden verständlich erklärt - Das macht Lust, seine Konzepte selbst auszuprobieren...



Lassen Sie sich diesen spannenden Vortrag nicht entgehen und sichern Sie sich schnell eines der begehrten Tickets. Der Vorverkauf startet am 12. Oktober 2016 in den folgenden Vorverkaufsstellen:



Clausthal-Zellerfeld:

FitnessStudio Clever-Fit

Osteröder Str. 5

Tel. 05323-9872399



Osterode:

FitnessStudio FitnessUnion

Sösepromenade 11

Tel. 05522-3198568



Aqua Inform

Detlef Hoffmann

Scheerenberger Str. 100

Tel. 0151-18369396



Bad Lauterberg:

Kneipp-Bund Hotel Heikenberg

Rezeption

Heikenberg Str. 21

Tel. 05524-8570



LauterGesundheit

Claudia Ziemke-Wald & Michael Wald

Sebastian-Kneipp-Promenade 27a

Tel. 05524-8676159



Datum: Dienstag, 8. November 2016

Ort: Stadthalle Osterode, Dörgestr. 28, 37520 Osterode

Ticket Vorverkauf: 10,-

Ticket Abendkasse: 15,-