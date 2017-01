Ortenberg : Nabu Ortenberg "Haus an den Salzwiesen" |

Die alljährlich in Kooperation mit den Bergheimer Naturschützern stattfindende Vogelstimmenwanderung startet in diesem Jahr am Vogelschutzhaus in Bergheim. Unter der fachkundigen Leitung von Karl-Hermann Heinz geht es zu abendlicher Stunde auf eine dreistündige Wanderung. Während dieser werden wir so manchem gefiederten Gesellen bei seinen Sangeskünsten lauschen dürfen. Im Anschluss an die Wanderung ist im Vogelschutzhaus selbstverständlich für Speis und Trank gesorgt.



Startpunkt ist das Vogelschutzhaus in 63683 Ortenberg-Bergheim