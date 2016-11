Einbruch in das Vereinsheim Haus "An den Salzwiesen"

Am Samstag, den 12.11.2016 gegen 15:30 Uhr, hat ein Mitglied des NABU Ortenberg feststellen müssen, dass in das Vereinsheim eingebrochen wurde. Über die Nebeneingangstür verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in das Vereinsheim. Eine anscheinend zum Einbruch verwendetes Eisenstange konnte sichergestellt un der Polizei übergeben werden.Es wurde ebenfalls versucht in den Schuppen hinter dem Vereinsheim einzubrechen. Es blieb hier allerdings bei dem Versuch.Nach bisherigen Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet.Die hinzugerufene Polizei hat den Einbruch aufgenommen und konnte für sie verwertbare Spuren sicherstellen.Der Einbruch muss in der Zeit von Montag 7.11.2016 21:30 Uhr und Samstag 12.11.2016 15:30 Uhr stattgefunden haben.Wer hat in diesem Zeitraum etwas verdächtiges gesehen oder gehört?Sachdienliche Hinweise bitte an info@nabu-ortenberg.de