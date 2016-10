Zydeco Annie & Swamp Cats

„LOUISIANA - THE DEEP SOUTH“. Zydeco Annie gehört zu den glänzenden Perlen der Region, die mit der Südstaatenmusik „Zydeco“ vor Jahren ein bislang wenig bekanntes Musik-Genre für sich und auch für das hiesige Publikum entdeckt hat. So wurde die schwäbische Profimusikerin Anja Baldauf zur leibhaftigen Zydeco Annie und taucht mit ihren Swamp Cats in die Cajun- und Zydecomusik Louisianas ein. Am 22. Oktober 20 Uhr erlebt man Zydeco Annie und ihre mitreißende Musik wieder im Kulturgewächshaus Birkenried.Mit jedem Lied erzählt Sie vom DEEP SOUTH Louisianas und trägt diese Magie weiter. Die Weite der Baumwollplantagen, heiße Nächte in den Bars von New Orleans, kreolische Lebensfreude , mystische Voodoo Klänge aus den Sümpfen, dorthin entführt Sie Zydeco Annie mit Ihrer Formation.Swamp Cats - Längst gilt die Band als eine der besten europäischen Cajun- und Zydecobands, neben nicht wenigen Auszeichnungen zeugt ein immer voller Terminplan und stets begeistertes Publikum von der Popularität und künstlerischen Qualität dieser Formation.Eintritt: 16,-/18,-€, erm. 14,-€Reservierung: tickets@birkenried.de Tel.: 08221-24208 (AB)Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und GundelfingenInfos und Kontakt: www.birkenried.de