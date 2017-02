Trim dich in Oberursel

Folgt man der Altkönigsstraße in Oberursel, so findet man am Waldrand zwei Angebote für sportliche Betätigung im Wald: Einerseits eine Übersichtskarte über drei Nordic-Walking-Strecken mit Längen von fünf bis neun Kilometern, andererseits einen kleinen Trimmpark mit Übungsgeräten.

Auf dem Trimmpark finden sich drei Geräte aus Edelstahl, die für unterschiedliche Übungen genutzt werden können. Der Hersteller verspricht, dass die Geräte wartungsfrei und Vandalismussicher sind.Eine Infotafel erläutert das Trainingskonzept und zeigt die Übungen.Für die Nordic-Walking-Strecken zum "Walking Park Oberursel" gibt es zwei Tafeln. Die linke zeigt den Verlauf der drei unterschiedlich langen Strecken, die rechte die Höhenprofile. Die Tafeln waren zum Aufnahmezeitpunkt (29.10.2014) leicht verschmutzt. Absolut wartungsfrei sind weder Trimmparks noch Laufstrecken - zumindest eine gelegentliche Reinigung ist nötig.Informationen vom Gerätehersteller: http://www.trimmfit.de Informationen zu den Übungen: https://www.schinke-training.de