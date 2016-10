Jean Pütz am 29. Oktober auf der Erfinder-Messe Nürnberg: Start des NiBB-Bildungs-Weisenrates

Einladung:Dasstartet den Aufbau desInteressierte sind herzlich eingeladen!Bei dieser Gründung sind sechs NiBB-Preisträger anwesend.Europäischer ErfinderverbandAssociation of European Inventors AEIals Teil desInternationalen ErfinderverbandesInternational Federation of Inventors' Associations IFIA.Samstag, 29. Oktober 2016, 13:30 Uhr,direkt im Anschluss an dieiENA-Messe Nürnberg,Stand der DEV / AEI / KIT-Initiative Jugendarbeit, Standnummer: D-19.