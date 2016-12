Nordstemmen : Nieschalk |

Kommen Sie mit, lernen Sie die Schönheiten unseres Ortes kennen

Genaugenommen setzt sich dieser Spaziergang durch Rössing aus mehreren Spaziergängen zusammen und das sogar über mehrere Jahre hinweg. Die Zusammenstellung der Fotos kam zustande, als ich aufgefordert wurde, im Dorfgemeinschaftshaus Rössing einen kurzen Vortrag zu einem anderen Thema zu halten und daran anschließend einen Lichtbildervortrag über Rössing mit selbst aufgenommenen Fotos zu halten. Beides machte ich gern und die Fotos, die ich noch mit den alten, mir bekannten Bezeichnungen und Namen aus meiner Kinderzeit erklärte, löste Schmunzeln und Diskussionen aus und so manches längst vergessen geglaubte Ereignis wurde durch das Eine oder andere Foto wieder ins Bewusstsein gespült.Begonnen habe ich den virtuellen Spaziergang an der alten Schule, die heute Dorfgemeinschaftshaus ist und an der auch nach 65 Jahren noch viele lebendige Erinnerungen hängen. Vor allem begann dort mein Interesse für die Fotografie, indem die damalige Gemeinde ein Fotolabor für Schüler und Lehrer einrichtete. Fotokurse meines Klassenlehrers waren die Regel und schon damals wurde Rössing in unendlichen Variationen auf schwarz weiß Fotopapier gebannt und entwickelt.Rössing ist ein Dorf der „Gassen“ und Wasserwege, die die meisten Motive abgeben. Aber auch die Randbereiche von Rössing sind lohnend. Seltener bieten sich die modernen Häuser als Motiv an. Höchstens für Architekten, aber dies Fotoalbum ist eher unter historischen und künstlerischen Gesichtspunkten zusammengestellt.Ich bin noch am überlegen, wie ich Ihnen mit möglichst wenigen Worten die Punkte in Rössing klarmachen werde, an denen die Fotos entstanden. Da mir noch nichts Vernünftiges eingefallen ist, bezeichne ich zuerst einmal gar nichts und lasse die Fotos für sich sprechen. Vielleich fotografiere ich auch eine Karte des Ortes und markiere die Stellen, an denen die Fotos entstanden, jeweils mit zahlen, die identisch sind mit den Zahlen, den ich den Fotos selbst gebe. Mal sehen. Irgendwas findet sich, aber erst mal ich wichtig, überhaupt was Passendes einzustellen. Also geht’s los und die Feinheiten kommen später.Folgen Sie mir nun wenn sie mögen durch Rössing in der warmen Jahreszeit. Den Winter hebe ich mir auf, den bekommen Sie ohnehin bald zu spüren und bevor er mit Macht seinen Frost verbereitet, bereite ich Sie dann mit einem Winteralbum auf die Kälte vor, die Sie ganz gemütlich vor dem Kamin oder Kachelofen beim Betrachten der Fotos genießen können und Sie sich zu recht fragen werden, was an der Kälte eigentlich so schlimm sein soll!