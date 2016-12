Pfeiffer mit drei "f" begeistert Rössing!

Zur Einstimmung auf den Film genossen die Besucher "Feuerzangenbowle über der Feuerschale" an einem knisternden Lagerfeuer. Der Rössinger Kolumnist Wolfgang Nieschalk stellte humorvoll den Autor Heinrich Spoerl vor; einige Zuschauer erinnerten sich schon vor dem Film an ihre eigene Schulzeit.Nach der Filmvorführung machte ein Hut die Runde - die Bürgerstiftung hatte auf ein Eintrittsgeld verzichtet und die Besucher stattdessen um eine Spende gebeten. Der Überschuss aus der Veranstaltung fließt in die Förderung der gemeinnützigen Projekte der Stiftung.