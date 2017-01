"Eine Zeitreise" Konzert mit Torsten "Totti" Edler

EINE ZEITREISE

Torsten „Totti“ Edler ist ein begeisterter Cat Stevens-Fan. Seit vielen Jahren interpretiert er auf seine eigene Art die Songs seines Lieblingskünstlers im weiten Umfeld um Alfeld und Hildesheim.Am 28.01.2017 spielt Torsten Edler aus Alfeld seine Auswahl an Songs von Cat Stevens, dem berühmten Songwriter der 70er Jahre, der 2006 nach über 20 Jahren als Yusuf Islam wieder auf die Bühne zurückgekehrt ist. Ausgestattet mit einer Stimme, die der von Cat Stevens stark ähnelt, bekommen die Auftritte von Torsten Edler eine ganz eigene authentische Atmosphäre, die viele alte Erinnerungen wieder aufleben lässt. Wer also Cat Stevens in Reinkultur erleben möchte, darf sich dieses Event nicht entgehen lassen.Telefonische Kartenbestellung: 0157 34445233 oder per Mail: kunsthausnordstemmen@t-online.deVVK 10,00 EURO | ABENDKASSE 12,00 EURO