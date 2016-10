Wanderung zum Hardt Teich bei Neustadt / Harz

Vor einigen Tagen entdeckte ich diesen Teich , der mir völlig unbekannt war , mittels Satellitenaufnahmen .Gestern war es nun so weit und ich fuhr nach Neustadt auf dem Parkplatz beim Freibad .Der Weg zu Teich ist etwa 3 Kilometer lang und führt stetig bergauf .In knapp einer Stunde hatte ich das Gewässer erreicht .Auf den Weg nach oben entdeckte ich eine „ Hütte „ die Video überwacht wird , ein privates Grundstück ,Mitten im Wald , natürlich betreten verboten und so Einiges mehr .Nach kapp einen Kilometer steht auf der linken Seite ein alter Grenzstein aus dem Jahre 1645 und ganz in der Nähe eine Unterschlupf , der aus sieht wie ein Art Tipi .Der Weg ist befestigt und kann problemlos mit dem Fahrrad gefahren werden .Wenn der „ Goldener Oktober „ kommt ein lohnender Wanderweg für Menschen die sich ein wenig Ruhe gönnen wollen und gut zu Fuß sind .