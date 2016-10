Rüdigsdorfer Schweiz

Einige Anwohner sagte mir , ich sollte noch mal mit Bilder zeigen wie schön und ruhig es hier ist .Natürlich möchte sie das es auch so bleibt . Viele habe hier investiert und wollen auch ihren Lebensabend hier verbringen .Da würden Sprengungen am Winkelberg wohl nicht das Richtige sein .Der dazu gehörige LKW Verkehr schon gar nicht .Der Naturschutzstatus des Naturschutzgebiet reicht wohl nicht aus gegen die mächtige Gipsindustrie .Die beruft sich weiterhin auf das alte Bergrecht .Die Verlockungen sind wohl zu groß für die Industrie . Laut Berechnungenkönnte das Vorkommen bis zu maximal 50 Jahre reichen .Es könnten bis zu 100.000 Tonnen Gips pro Jahr abgebaut werden .Damit würde aber dieses einmaliges Naturparadies im Südharz , das letzte intakte Gipskarstgebiet Thüringens, zerstört werden .Außerdem ist es von der EU zum Naturerbe erklärt wurden .Ob es so bleiben wird , kann nur die Zukunft zeigen .