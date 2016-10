Halloween im Barfuss

Am gestrigen Abend begab ich mich noch mal in die Stadt mein Ziel dasBarfuss .War wohl etwas zu spät. Die meisten Gäste waren schon gegangen .Der Betreiber der Gasstätte hatte sich sehr viel Mühe gegeben um einschaurig schöne Atmosphäre zu schaffen . Selbst der Weg zur Toilettenwar nicht ganz ungefährlich . Nicht zuletzt die Toiletten selbst , warenscheinbar überall mit " Blut "verschmiert , zu mindestens dieHerrenseite . Logischerweise war ich nicht im Damenbereich .Auch in der Stadt sah man viele kostümierte Kinder .Kommerz hin oder her ,gut anzusehen ist es auf jeden Fall und den Kindermacht es scheinbar viel Spaß .Clowns mit Kettensäge oder ähnliches habe ich in der ganzen Stadt nichtgesehen .