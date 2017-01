Nordendorf : Schulturnhalle |

Am Sonntag den, 05.03.2017 findet von 13.30 Uhr bis 16 Uhr in Nordendorf in der Schulturnhalle ein großer Kinderflohmarkt statt. Anmeldungen für Verkäufer online unter www.elternbeirat-kita-nordendorf.de . Bei Rückfragen: Herr Braun 0157/ 74422248 . Für das leibliche Wohl sorgt der Elternbeirat der Kindertagesstätte Schmutterzwerge