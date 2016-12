Einladung zur Fotoausstellung in Nordendorf 2017

Nordendorf : Bürgersaal Nordendorf |

Am Heilig-Drei-König-Wochenende findet am 06. / 07. und 08. Januar 2017 die allseits beliebte Ausstellung der Fotofreunde Nordendorf statt. Viele bekannte Fotografen/Fotografinnen, aber auch einige neue Gesichter werden wieder eine Vielzahl von verschiedenen Fotos präsentieren. Es gibt kein vorgeschriebenes Thema-die Hobbyfotografen sind frei in ihrer Bildwahl. Gerade diese Vielfältigkeit macht den besonderen Reiz dieser Ausstellung aus. Die Fotofreunde freuen sich wieder über zahlreiche Besucher! Die Ausstellung ist jeweils von 13.00-18.00 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei.