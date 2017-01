Es wird klirrend kalt in Bayern

Das ist ganz einfach, hier ist mein Tipp: Machen wir`s den Vögeln nach und plustern uns auf: warm anziehen, raus in die Natur, die Sonne am azurblauen Himmel genießen – das ist ein Winter wie er früher einmal war.Ich habe mich auf den Weg gemacht, den Mühlenweg am Rande von Nördlingen, bin durch das Biotop gewandert, vorbei an stummen Kopfweiden, habe die langen Schatten der Bäume eingefangen, die Silber - und Graureiher beobachtet . . .Übrigens – klirrende Kälte bedeutet klare Luft. Es gibt nichts Gesünderes als Bewegung an der frischen Luft draußen in der Natur.